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Чемпионат мира. Плавание. Белорус Шиманович вышел в финал 50-метровки брассом, Пити снова побил мировой рекорд
25.07.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Квалификация
Вечерняя сессия
Мужчины
50 м, брасс
Белорусский пловец Илья Шиманович квалифицировался в финал с седьмым временем (26,90), обновив рекорд Беларуси. Первым был британец Адам Пити (25,95), он побил мировой рекорд, который
1. Адам Пити (Великобритания) – 25,95 WR
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Чемпионат мира. Плавание. Белорус Шиманович вышел в финал 50-метровки брассом, Пити снова побил мировой рекорд
Плавание Чемпионат мира Будапешт, Венгрия Квалификация Вечерняя сессия Мужчины 50 м, брасс Белорусский пловец Илья Шиманович квалифицировался в финал с седьмым...
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