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Чемпионат мира. Плавание. Белорус Шиманович вышел в финал 50-метровки брассом, Пити снова побил мировой рекорд

25.07.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Квалификация

Вечерняя сессия

Мужчины

50 м, брасс

Белорусский пловец Илья Шиманович квалифицировался в финал с седьмым временем (26,90), обновив рекорд Беларуси. Первым был британец Адам Пити (25,95), он побил мировой рекорд, который сам же установил утром в квалификации. Полные результаты:

1. Адам Пити (Великобритания) – 25,95 WR
2. Фелипе Лима (Бразилия) – 26,68
3. Кэмерон ван дер Бург (ЮАР) – 26,74
4. Кирилл Пригода (Россия) – 26,85
5-6. Кевин Кордес (США) – 26,86
5-6. Жоао Гомес (Бразилия) – 26,86
7. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,90 NR
8. Фабио Скоццоли (Италия) – 26,96 

 
 
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Плавание Чемпионат мира Будапешт, Венгрия Квалификация Вечерняя сессия Мужчины 50 м, брасс Белорусский пловец Илья Шиманович квалифицировался в финал с седьмым...

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