Продолжается регистрация на минский этап турнира по кикеру «Grant’s Stand Together»

До старта турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» осталась всего неделя. Первый этап пройдет в Минске 3 августа в 19:00.

Напомним, принять участие в «Grant’s Stand Together» может любой совершеннолетний желающий. Для этого нужно собрать команду из двух человек и пройти регистрацию на официальном сайте турнира .

Отборочные этапы «Grant’s Stand Together» пройдут с 3 августа по 12 октября. Каждый их участник получит памятный подарок. Победители квалификационных турниров приедут в Минск на Суперфинал, где поборются за главный приз – 1500 рублей.

Подробнее о турнире по кикеру «Grant’s Stand Together» читайте в обзорном материале Tribuna.com , а также на сайте турнира .