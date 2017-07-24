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Продолжается регистрация на минский этап турнира по кикеру «Grant’s Stand Together»

25.07.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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До старта турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» осталась всего неделя. Первый этап пройдет в Минске 3 августа в 19:00.

Напомним, принять участие в «Grant’s Stand Together» может любой совершеннолетний желающий. Для этого нужно собрать команду из двух человек и пройти регистрацию на официальном сайте турнира.

Отборочные этапы «Grant’s Stand Together» пройдут с 3 августа по 12 октября. Каждый их участник получит памятный подарок. Победители квалификационных турниров приедут в Минск на Суперфинал, где поборются за главный приз – 1500 рублей.

Подробнее о турнире по кикеру «Grant’s Stand Together» читайте в обзорном материале Tribuna.com, а также на сайте турнира.

 
Теги: Минск
 
 
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До старта турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» осталась всего неделя.

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