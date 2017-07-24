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Продолжается регистрация на минский этап турнира по кикеру «Grant’s Stand Together»
25.07.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
До старта турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» осталась всего неделя. Первый этап пройдет в Минске 3 августа в 19:00.
Напомним, принять участие в «Grant’s Stand Together» может любой совершеннолетний желающий. Для этого нужно собрать команду из двух человек и пройти регистрацию
Отборочные этапы «Grant’s Stand Together» пройдут с 3 августа по 12 октября. Каждый их участник получит памятный подарок. Победители квалификационных турниров приедут в Минск на Суперфинал, где поборются за главный приз – 1500 рублей.
Подробнее о турнире по кикеру «Grant’s Stand Together» читайте в
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До старта турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» осталась всего неделя.
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