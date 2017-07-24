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Плавание. Чемпионат мира. Сунь Ян, Ледеки и Кинг выиграли золото, Ефимова – бронзу и другие результаты
25.07.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
200 м, свободный стиль
1. Сунь Янь (Китай) — 1.44,39
100 м, плавание на спине
1. Сюй Цзяюй (Китай) — 52.44
Женщины
1500 м, свободный стиль
1. Кэтлин Ледеки (США) — 15.31,82
100 м, плавание на спине
1. Кайли Жаклин Масс (Канада) — 58.10
100 м, брасс
1. Лилия Кинг (США) — 1.04,13
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Плавание. Чемпионат мира. Сунь Ян, Ледеки и Кинг выиграли золото, Ефимова – бронзу и другие результаты
В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.
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