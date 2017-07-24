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Плавание. Чемпионат мира. Сунь Ян, Ледеки и Кинг выиграли золото, Ефимова – бронзу и другие результаты

25.07.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

200 м, свободный стиль

1. Сунь Янь (Китай) — 1.44,39
2. Тонли Хаас (США) — 1.45,04
3. Александр Красных (Россия) — 1.45,23

100 м, плавание на спине

1. Сюй Цзяюй (Китай) — 52.44
2. Мэтт Грэверс (США) — 52.48
3. Райн Мерфи (США) — 52.59

Женщины

1500 м, свободный стиль

1. Кэтлин Ледеки (США) — 15.31,82
2. Мирея Бельмонте (Испания) — 15.50,89
3. Симона Квадарелла (Италия) — 15.53,86

100 м, плавание на спине

1. Кайли Жаклин Масс (Канада) — 58.10
2. Кэтлин Бейкер (США) — 58.58
3. Эмили Сибом (Австралия) — 58.59

100 м, брасс

1. Лилия Кинг (США) — 1.04,13
2. Кэтрин Мейли (США) — 1.05,03
3. Юлия Ефимова (Россия) — 1.05,05
4. Рута Мейлутите (Литва) — 1.05,65

 
 
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В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.

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