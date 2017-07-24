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Николай Ходасевич: «Удаление Яблонского? На самом деле судья поступил очень правильно»

25.07.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский комментатор Николай Ходасевич рассказал, почему судья оказался прав, удалив Евгения Яблонского в матче «Славия» – БАТЭ.

«Удаление Яблонского? Я проконсультировался, на самом деле судья поступил очень правильно. Это был фол последней надежды, Яблонский прихватил соперника руками. Если соперника прихватывают руками, то, по-прежнему, остается двойное наказание: и пенальти, и красная карточка. Если бы сфолил ногами, пытался отобрать мяч, то была бы желтая карточка», – сказал Ходасевич.

 
 
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Белорусский комментатор Николай Ходасевич рассказал, почему судья оказался прав, удалив Евгения Яблонского в матче «Славия» – БАТЭ.

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