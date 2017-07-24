Никита Букаткин: «Кто выиграет чемпионат Беларуси? Думаю, что БАТЭ возьмет свое и в этом году»

Экс-полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин ответил на вопросы подписчиков паблика «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».

— Как думаешь, какая команда выиграет этот чемпионат Беларуси? БАТЭ как всегда, или кто-то другой?

— Я думаю, что БАТЭ возьмет свое и в этом году, – сказал Букаткин.

Отметим, что после 15-и туров в таблице чемпионата лидирует «Шахтер», опережая БАТЭ на 3 очка.