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Никита Букаткин: «Кто выиграет чемпионат Беларуси? Думаю, что БАТЭ возьмет свое и в этом году»

25.07.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин ответил на вопросы подписчиков паблика «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».

— Как думаешь, какая команда выиграет этот чемпионат Беларуси? БАТЭ как всегда, или кто-то другой?

— Я думаю, что БАТЭ возьмет свое и в этом году, – сказал Букаткин.

Отметим, что после 15-и туров в таблице чемпионата лидирует «Шахтер», опережая БАТЭ на 3 очка.

 
 
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Экс-полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин ответил на вопросы подписчиков паблика «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».

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