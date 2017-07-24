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Никита Букаткин: «Кто выиграет чемпионат Беларуси? Думаю, что БАТЭ возьмет свое и в этом году»
25.07.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин ответил на вопросы подписчиков паблика «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».
— Как думаешь, какая команда выиграет этот чемпионат Беларуси? БАТЭ как всегда, или кто-то другой?
— Я думаю, что БАТЭ возьмет свое и в этом году, – сказал Букаткин.
Отметим, что после 15-и туров в
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Экс-полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин ответил на вопросы подписчиков паблика «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».
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