Алексей Кульбаков: «Пенальти и удаление Яблонского полностью справедливы»

Белорусский арбитр Алексей Кульбаков поделился мнением о справедливости удаления Евгения Яблонского в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Славия» – БАТЭ.

«Немецкий арбитр Бастиан Данкерт принял абсолютно правильное решение. Речь идет о фоле последней надежды, и назначение пенальти не вызывает сомнений. Что же касается красной карточки Яблонскому, то она тоже полностью справедлива. Если бы игрок нарушал правила, пытаясь сыграть ногой в мяч, тогда ему нужно было показать желтую карточку. Однако в случае толчка или задержки руками однозначно должно следовать удаление», — сказал Кульбаков.

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