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Алексей Кульбаков: «Пенальти и удаление Яблонского полностью справедливы»
25.07.2017 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский арбитр Алексей Кульбаков поделился мнением о справедливости удаления Евгения Яблонского в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Славия» – БАТЭ.
«Немецкий арбитр Бастиан Данкерт принял абсолютно правильное решение. Речь идет о фоле последней надежды, и назначение пенальти не вызывает сомнений. Что же касается красной карточки Яблонскому, то она тоже полностью справедлива. Если бы игрок нарушал правила, пытаясь сыграть ногой в мяч, тогда ему нужно было показать желтую карточку. Однако в случае толчка или задержки руками однозначно должно следовать удаление», — сказал Кульбаков.
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Белорусский арбитр Алексей Кульбаков поделился мнением о справедливости удаления Евгения Яблонского в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов...
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