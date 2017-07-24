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Полузащитник «Аякса» Нури выведен из комы
25.07.2017 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури переведен из интенсивной терапии.
20-летний футболист, который пострадал из-за проблем с сердцем прямо по ходу товарищеского матча, выведен из состояния искусственной комы.
Несмотря на то, что сейчас Нури дышит самостоятельно, его состояние остается стабильным – с серьезными и необратимыми повреждениями головного мозга.
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Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури переведен из интенсивной терапии.
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