Полузащитник «Аякса» Нури выведен из комы

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури переведен из интенсивной терапии.

20-летний футболист, который пострадал из-за проблем с сердцем прямо по ходу товарищеского матча, выведен из состояния искусственной комы.

Несмотря на то, что сейчас Нури дышит самостоятельно, его состояние остается стабильным – с серьезными и необратимыми повреждениями головного мозга.