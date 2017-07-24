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Крэйг Вудкрофт вошел в тренерский штаб сборной Канады в олимпийском сезоне
25.07.2017 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен тренерский штаб сборной Канады в олимпийском сезоне.
Главным тренером назначен Уилли Дежарден. Его помощниками стали Крэйг Вудкрофт, Дэйв Кинг и Скотт Уокер.
Должность генерального менеджера занял Шон Бурк. В его команду войдет Мартин Бродер.
Сборная Канады побеждала на двух последних Олимпиадах.
Ранее сообщалось, что клубы НХЛ не отпустят своих игроков для участия в турнире.
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Стал известен тренерский штаб сборной Канады в олимпийском сезоне.
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