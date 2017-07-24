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«Славия» Прага – БАТЭ. Хозяева превзошли борисовчан по ударам 22-2, по владению мячом 76-24
25.07.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ проиграл «Славии» (0:1).
Отметим, что пражане нанесли 22 удара по воротам Щербицкого, 8 из них в створ. Борисовчане отметились лишь двумя ударами (0 в створ).
«Славия» владела мячом 76 процентов игрового времени.
Судья показал 4 желтые и одну красную карточку игрокам БАТЭ, 2 раза предупреждения получали игроки чешского клуба.
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ проиграл «Славии» (0:1).
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