ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «Славия» приятно разочаровала. Через неделю у БАТЭ остаются очень хорошие шансы для прохода дальше»

25.07.2017 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о матче 3-го квалификационного раунда «Славия» Прага – БАТЭ.

«Это хорошая показательная дуэль, когда нужно терпеть, если на тебя наваливаются трудности. Второй показательный момент: в еврокубках должно везти. В ходе второго тайма были перекладина и штанга.

Мы сами себя отчасти напугали, что «Славия» – это такая атакующая команда, судя по товарищеским матчам. И думали, что по игре может быть хуже. А на такой результат как раз рассчитывали. «Славия» приятно разочаровала. Через неделю у БАТЭ остаются очень хорошие шансы для прохода дальше. Вопрос к медикам, кто сможет восстановиться, но сегодня мы должны наполниться оптимизмом.

Многие будут упрекать, что БАТЭ припарковал автобус. Но это не зазорно в текущей ситуации с удалением на первых минутах», – сказал Ходасевич.

«Славия» Прага – БАТЭ. Хозяева превзошли борисовчан по ударам 22-2, по владению мячом – 76 на 24 процента

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о матче 3-го квалификационного раунда «Славия» Прага – БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Славия» Прага – БАТЭ. Хозяева превзошли борисовчан по ударам 22-2, по владению мячом 76-24
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика