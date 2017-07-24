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Николай Ходасевич: «Славия» приятно разочаровала. Через неделю у БАТЭ остаются очень хорошие шансы для прохода дальше»
25.07.2017 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о матче 3-го квалификационного раунда «Славия» Прага – БАТЭ.
«Это хорошая показательная дуэль, когда нужно терпеть, если на тебя наваливаются трудности. Второй показательный момент: в еврокубках должно везти. В ходе второго тайма были перекладина и штанга.
Мы сами себя отчасти напугали, что «Славия» – это такая атакующая команда, судя по товарищеским матчам. И думали, что по игре может быть хуже. А на такой результат как раз рассчитывали. «Славия» приятно разочаровала. Через неделю у БАТЭ остаются очень хорошие шансы для прохода дальше. Вопрос к медикам, кто сможет восстановиться, но сегодня мы должны наполниться оптимизмом.
Многие будут упрекать, что БАТЭ припарковал автобус. Но это не зазорно в текущей ситуации с удалением на первых минутах», – сказал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «Славия» приятно разочаровала. Через неделю у БАТЭ остаются очень хорошие шансы для прохода дальше»
Белорусский комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о матче 3-го квалификационного раунда «Славия» Прага – БАТЭ.
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