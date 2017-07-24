ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов, считая квалификацию, впервые за 11 лет

25.07.2017 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

ЦСКА всухую выиграл первый матч у АЕК в гостях в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:0).

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов (включая квалификацию) впервые за 11 лет и 43 матча.

Впрочем, если считать групповой этап и плей-офф Лиги чемпионов, там серия Акинфеева пока что сохраняется – 39 матчей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦСКА всухую выиграл первый матч у АЕК в гостях в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Березинский: «БАТЭ попадал в нокдауны, шатался у канатов, спотыкался, закрывал голову руками, но стоял, сцепив зубы. И выстоял»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика