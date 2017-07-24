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Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов, считая квалификацию, впервые за 11 лет
25.07.2017 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
ЦСКА всухую выиграл первый матч у АЕК в гостях в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:0).
Вратарь армейцев Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов (включая квалификацию) впервые за 11 лет и 43 матча.
Впрочем, если считать групповой этап и плей-офф Лиги чемпионов, там серия Акинфеева пока что сохраняется – 39 матчей.
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ЦСКА всухую выиграл первый матч у АЕК в гостях в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:0).
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