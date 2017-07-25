Главный тренер пражской «Славии»: «Мы уважаем БАТЭ, но отправимся в Беларусь, чтобы пройти дальше»

Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Шилгавы прокомментировал результат первого матча против БАТЭ (1:0).

«Три четверти матча мы играли в большинстве, нам нужно было забивать больше. Разочарованы результатом матча. Было много шансов забить хотя бы еще один мяч, но мяч попадал в штангу, или плохо играли в завершении.

В начале матча с нашей стороны было много брака, много фолов, но после удаления игроки успокоились, начали владеть мячом. Удаление несколько смутило наших игроков, мы позволили БАТЭ перейти на нашу половину поля. Но затем полностью взяли игру под контроль.

Пройти такую массированную оборону очень сложно. У нас было много моментов, но не хватало точности при завершении, иногда торопились. Нам нужно управлять игрой все 90 минут.

Мы уважаем БАТЭ, но отправимся в Беларусь, чтобы пройти дальше. Думаю, нам по силам забить хотя бы один мяч на выезде. БАТЭ привык играть в атакующий футбол в чемпионате, сегодня удаление ослабило борисовчан.

Думаю, мои игроки достаточно опытны, чтобы не упустить добытое преимущество», – сказал Шилгавы.