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Защитник «Славии» Фрыдрых: «Не ожидал, что судья удалит игрока БАТЭ»
25.07.2017 23:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Славии» Михал Фрыдрых прокомментировал результат матча против БАТЭ (1:0).
«Нас не устраивает результат матча. У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше.
Эпизод с пенальти? Я был на мяче первым, но соперник прыгнул на меня и не позволил ударить. Это был стопроцентный пенальти, но я не ожидал, что судья удалит игрока БАТЭ.
В итоге мы добились неплохого результата, но еще ничего не ясно в противостоянии. Уверен в Борисове БАТЭ покажет совсем другую игру. Сегодня им пришлось полностью отказаться от атакующих действий. Но нам достаточно забить один мяч в гостях, чтобы оказаться в очень хорошем положении», – сказал Фрыдрых.
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Защитник «Славии» Михал Фрыдрых прокомментировал результат матча против БАТЭ (1:0).
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