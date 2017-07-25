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Защитник «Славии» Фрыдрых: «Не ожидал, что судья удалит игрока БАТЭ»

25.07.2017 23:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Славии» Михал Фрыдрых прокомментировал результат матча против БАТЭ (1:0).

«Нас не устраивает результат матча. У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше.

Эпизод с пенальти? Я был на мяче первым, но соперник прыгнул на меня и не позволил ударить. Это был стопроцентный пенальти, но я не ожидал, что судья удалит игрока БАТЭ.

В итоге мы добились неплохого результата, но еще ничего не ясно в противостоянии. Уверен в Борисове БАТЭ покажет совсем другую игру. Сегодня им пришлось полностью отказаться от атакующих действий. Но нам достаточно забить один мяч в гостях, чтобы оказаться в очень хорошем положении», – сказал Фрыдрых.

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Защитник «Славии» Михал Фрыдрых прокомментировал результат матча против БАТЭ (1:0).

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