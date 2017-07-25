МИНСК, 25 июл — Sputnik. Мадридский футбольный клуб "Реал" достиг соглашения с "Монако" о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе, сумма сделки составит 180 миллионов евро, сообщает Marca .

СМИ ранее писали, что руководство монегасков готово было продать 18-летнего форварда за 190 миллионов евро. На Мбаппе претендовали французский ПСЖ и английский "Манчестер Сити".

Главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан лично общался с игроком и его семьей, чтобы разъяснить все детали. Так, чемпион Франции получит за Мбаппе 160 миллионов евро сразу, а еще 20 миллионов будут выплачены в качестве различных бонусов. Предполагается, что форвард подпишет шестилетний контракт, по которому будет получать 135 тысяч евро в неделю.

В случае завершения сделки Мбаппе станет самым дорогим футболистом в истории.

Мбаппе оказался в системе "Монако" в 2013 году, а спустя два года дебютировал в основной команде. В общей сложности форвард провел в составе монегасков 58 игр и забил 27 мячей, став вместе с клубом чемпионом Франции-2016/17.

В марте этого года Мбаппе дебютировал в основной сборной Франции и с тех пор сыграл 4 матча за национальную команду. В составе национальной сборной до 19 лет он стал чемпионом Европы в 2016 году.

Самый дорогой трансфер в истории футбола был совершен в августе прошлого года: еще один француз Поль Погба перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.