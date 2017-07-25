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Пловец Адам Пити установил второй мировой рекорд за сутки

25.07.2017 19:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Британский пловец Адам Пити обновил рекорд мира на дистанции 50 метров брассом на Чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает Sputnik.

Пловец Адам Пити установил второй мировой рекорд за сутки
© REUTERS Stefan Wermuth
Британец Адам Пити установил мировой рекорд на 50 м брассом

ЧМ по водным видам спорта проходит в эти дни в Будапеште. Во вторник состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 50 метров брассом. Британец вышел в финал соревнований с результатом 25,95 секунды. Таким образом, он обновил свой же мировой рекорд, установленный в квалификации (26,10). К слову, прежнее достижение также принадлежало Пити (26,42 на ЧМ-2015 в Казани).

В финал вышел и белорусский пловец Илья Шиманович. Спортсмен отобрался в решающий заплыв с седьмого места — он преодолел дистанцию за 26,90 секунды, что стало новым рекордом Беларуси. Интересно, что прежний также установил Шиманович (26,96).

Финал в этом виде программы пройдет в среду. 

Пити является олимпийским чемпионом Игр-2016 на 100 метров брассом, четырехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. Помимо мирового рекорда на 50 метров, ему принадлежит лучшее время на стометровке брассом (57,13).

 
Теги: Минск
 
 
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Белорус Илья Шиманович вышел в финал ЧМ, установив рекорд страны на дистанции 50 метров брассом.

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Чемпионат мира. Плавание. Белорус Шиманович вышел в финал 50-метровки брассом, Пити снова побил мировой рекорд
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