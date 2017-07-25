Пловец Адам Пити установил второй мировой рекорд за сутки

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Британский пловец Адам Пити обновил рекорд мира на дистанции 50 метров брассом на Чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает Sputnik.



© REUTERS Stefan Wermuth Британец Адам Пити установил мировой рекорд на 50 м брассом

ЧМ по водным видам спорта проходит в эти дни в Будапеште. Во вторник состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 50 метров брассом. Британец вышел в финал соревнований с результатом 25,95 секунды. Таким образом, он обновил свой же мировой рекорд, установленный в квалификации (26,10). К слову, прежнее достижение также принадлежало Пити (26,42 на ЧМ-2015 в Казани).

В финал вышел и белорусский пловец Илья Шиманович. Спортсмен отобрался в решающий заплыв с седьмого места — он преодолел дистанцию за 26,90 секунды, что стало новым рекордом Беларуси. Интересно, что прежний также установил Шиманович (26,96).

Финал в этом виде программы пройдет в среду.

Пити является олимпийским чемпионом Игр-2016 на 100 метров брассом, четырехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. Помимо мирового рекорда на 50 метров, ему принадлежит лучшее время на стометровке брассом (57,13).