RAC1: «Барселона» достигла принципиального соглашения с Коутиньо

«Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает RAC1.

По информации издания, игрок согласен перейти в каталонский клуб. «Барселоне» осталось договорится о трансфере с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы могут продать бразильского хавбека, но только за сумму не менее 100 миллионов евро.