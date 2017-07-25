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RAC1: «Барселона» достигла принципиального соглашения с Коутиньо

26.07.2017 00:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает RAC1.

По информации издания, игрок согласен перейти в каталонский клуб. «Барселоне» осталось договорится о трансфере с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы могут продать бразильского хавбека, но только за сумму не менее 100 миллионов евро.

 
 
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«Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

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