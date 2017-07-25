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Sky Sports: ван Дейк перейдет в «Ливерпуль» этим летом
26.07.2017 07:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Центральный защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк станет игроком
Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к 26-летнему голландцу.
Ранее
Однако на этой неделе стало известно, что «Ливерпуль» готов потратить на покупку ван Дейку рекордную для себя сумму. При этом трансфер футболиста оценивается в 60 миллионов фунтов, а «Саутгемптон»
Ван Дейком также интересуются «Челси» и «Манчестер Сити».
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Центральный защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк станет игроком «Ливерпуля» до закрытия летнего трансферного окна.
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