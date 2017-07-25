ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Sky Sports: ван Дейк перейдет в «Ливерпуль» этим летом

26.07.2017 07:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Центральный защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк станет игроком «Ливерпуля» до закрытия летнего трансферного окна.

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к 26-летнему голландцу.

Ранее «Саутгемптон» обращался в АПЛ с жалобой на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком, чей контракт рассчитан до 2022 года. Позже мерсисайдцы принесли извинения и заявили, что отказались от идеи его покупки.

Однако на этой неделе стало известно, что «Ливерпуль» готов потратить на покупку ван Дейку рекордную для себя сумму. При этом трансфер футболиста оценивается в 60 миллионов фунтов, а «Саутгемптон» не взял его на сборы.

Ван Дейком также интересуются «Челси» и «Манчестер Сити».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центральный защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк станет игроком «Ливерпуля» до закрытия летнего трансферного окна.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Пике о фразе «Неймар остается»: «Это было мое личное мнение»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика