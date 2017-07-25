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Пике о фразе «Неймар остается»: «Это было мое личное мнение»
26.07.2017 07:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Барселоны» Жерар Пике пояснил свое высказывание о форварде команды Неймаре, который может перейти в
На днях Пике разместил в твиттере свою фотографию с бразильцем и
«Это было мое личное мнение. Единственный, кто может говорить о его будущем, — это сам Неймар. Я бы хотел, чтобы он остался, поэтому загрузил эту фотографию.
В любом случае, я бы понял его желание перейти в другую команду, чтобы стать там лидером, ведь в «Барселоне» играет лучший игрок мира Месси», — сказал Пике.
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике пояснил свое высказывание о форварде команды Неймаре, который может перейти в «ПСЖ».
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