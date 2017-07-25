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Пике о фразе «Неймар остается»: «Это было мое личное мнение»

26.07.2017 07:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике пояснил свое высказывание о форварде команды Неймаре, который может перейти в «ПСЖ».

На днях Пике разместил в твиттере свою фотографию с бразильцем и написал: «Он остается».

«Это было мое личное мнение. Единственный, кто может говорить о его будущем, — это сам Неймар. Я бы хотел, чтобы он остался, поэтому загрузил эту фотографию.

В любом случае, я бы понял его желание перейти в другую команду, чтобы стать там лидером, ведь в «Барселоне» играет лучший игрок мира Месси», — сказал Пике.

Окружение Неймара недовольно словами Пике о том, что бразилец остается в «Барселоне»

 
 
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике пояснил свое высказывание о форварде команды Неймаре, который может перейти в «ПСЖ».

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