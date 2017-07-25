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Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов впервые за 11 лет

26.07.2017 08:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев провел первый "сухой" матч в Лиге чемпионов впервые с 2006 года, сообщает Sputnik.

Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов впервые за 11 лет
© Фото: Twitter / @slaviaofficial
БАТЭ с минимальным счетом проиграл "Славии" – 1:0

Накануне ЦСКА провел выездную встречу против греческого АЕКа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Виктора Ганчаренко. Акинфеев прервал рекордную серию — голкипер "армейцев" не пропустил в ЛЧ (включая отборочные раунды) впервые за 11 лет (43 матча). Предыдущий "сухой" матч в самом престижном еврокубковом турнире вратарь в провел 1 ноября 2006 года против лондонского "Арсенала" (0:0).

"Конечно, (команда) поздравила (Акинфеева с окончанием серии). Каждая серия имеет начало, продолжение и конец. Знали, что рано или поздно она закончится. Команда его поддержала", — сказал после матча Ганчаренко, чьи слова приводит официальный сайт ЦСКА.

По его словам, эта серия довлела над командой и Акинфеевым. "Надеемся, Игорь теперь сбросит оковы. Он побил уже все рекорды, и эту серию тоже надо было остановить", — заключил белорусский специалист.

2 августа в Москве ЦСКА примет АЕК.

Напомним, вчера также в рамках третьего отборочного раунда состоялась встреча "Славия" (Прага) — БАТЭ (Борисов). Подопечные Александра Ермаковича потерпели поражение — 1:0. Через неделю борисовчане на своем стадионе примут пражскую команду. 

 
Теги: Минск
 
 
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После встречи против АЕКа наставник "армейцев" Виктор Ганчаренко не скрывал радости от завершения неприятной серии.

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