МИНСК, 26 июл — Sputnik. Российские парламентарии призывают врачей сборных и спортсменов быть осмотрительнее с выбором лекарств после ситуации с дисквалификацией российского хоккеиста Даниса Зарипова, а Минспорта предлагает не торопить события.



© Sputnik Алексей Куденко Фазель назвал допинговую историю с Зариповым грустной

Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги распространила сообщение о том, что в допинг-пробе Зарипова были обнаружены следы запрещенных препаратов, он дисквалифицирован до 22 мая 2019 года. Кроме Зарипова, ИИХФ уведомила лигу о еще двух положительных тестах: канадский защитник Дерек Смит из загребского "Медвешчака" дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года, а защитник Андрей Конев из владивостокского "Адмирала" отстранен до 19 ноября 2017 года.

На 100% уверен, что допинг не принимал

Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина и трехкратный чемпион мира по хоккею, нападающий "Ак Барса" россиянин Данис Зарипов признал, что в истории с допингом есть его упущение, но заявил, что никогда в жизни не принимал запрещенные препараты.

"Тут все может быть. Этот элемент может попасть в организм и с пищевыми добавками. Мы же не знаем все, что нам кладут в еду. Почему она попала именно ко мне? Пока не могу никого подозревать и что-то на кого-то наговаривать. В первую очередь это мое собственное упущение. Сейчас я пытаюсь понять — что происходит? Потом буду думать, как действовать дальше. Может, и получится что-то исправить", — сказал Зарипов.

Зарипов отметил, что находится на связи с "Ак Барсом" по ситуации с отстранением. "И мне очень не хочется из-за всей этой ситуации подставить руководство "Ак Барса" и команду. Ведь для нашего хоккея это в принципе новая и непривычная ситуация. Когда-то и с кем-то это должно было произойти. И, к сожалению, на сегодняшний день именно я попал под раздачу", — констатировал он.

Он пояснил, что в его пробах нашли не стимуляторы и анаболики, а мочегонный препарат, и попросил медиков в СМИ объяснить действие данного лекарства.

Препарат-прикрытие

Первая информация о проблемах с пробами Зарипова появилась еще до начала плей-офф КХЛ. В ферале ИИХФ сообщила, что в допинг-пробах хоккеиста обнаружен препарат, который позволяет игроку лучше дышать — псевдоэфедрин, но в допустимых нормах, из-за чего Зарипову было разрешено выступать дальше. При этом также было обнаружено мочегонное средство, которое ВАДА посчитало препаратом-прикрытием допинга.

Вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин, за который тогда выступал Зарипов, рассказал, что "Магнитка" проводила собственное расследование по ситуации с допинг-пробой Зарипова с участием независимых специалистов, однако ничего экстраординарного обнаружено не было.

В межсезонье Зарипов вернулся в "Ак Барс", подписав с казанским клубом контракт на два года. Контракт между нападающим Данисом Зариповым и казанский хоккейным клубом "Ак Барс" был официально зарегистрирован в Центральном информационном бюро (ЦИБ) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 7 июля на сумму 260 миллионов рублей,

Последствия для хоккея

Скандал с допинг-пробами касается не только спорта, считает Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Я хочу призвать всех спортсменов сборных команд, врачей, менеджеров быть осмотрительнее и лично внимательно изучать все виды лекарств, которые выписываются. Сейчас особое внимание к российскому спорту в теме допинга, особенно перед Олимпийскими Играми в Пхенчхане. И только совместно мы сможем убрать негативный фон в адрес нашей страны", — цитирует Свищева его пресс-служба.

Между тем, как стало известно, Совет директоров Континентальной хоккейной лиги на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о создании собственной антидопинговой лаборатории, чтобы КХЛ имела свой механизм контроля и предупреждения случаев, подобных допинговой истории с Зариповым.