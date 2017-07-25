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Денис Щербицкий: «Критика после «Алашкерта»? Мой главный критик – мой тренер. Только его мнению доверяю целиком»

26.07.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал минимальное поражение от пражской «Славии» (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Игра оставила двоякое ощущение. Уступили при большом преимуществе соперника, но шанс на проход в следующий раунд остался. Теперь важно постараться им воспользоваться. Наша команда почти весь матч провела в меньшинстве, потратила много сил. Но ребята, хоть и было сложно, выстояли.

В рядах соперника особо выделил бы Данни и Ротаня, которые своими нестандартными действиями создавали много остроты. А впереди чаще всего оказывался Шкода. Хотя, если честно, не очень пристально следил за игроками «Славии». Было куда важнее быть первым на мяче.

Можно сказать, что я провел первый большой матч. Здесь было все. И напряжение, и шикарная атмосфера. Болельщики, хотя и поддерживали своих, оказывали благотворное влияние и на нас. Я на себе это ощутил. Было здорово! То, что так будет, было понятно еще за полтора часа до матча, когда мы подъезжали к стадиону. Уже тогда чувствовалось приближение праздника. Вокруг стадиона можно было увидеть столпотворение болельщиков.

Критика после «Алашкерта»? Мой главный критик – мой тренер. Только его мнению доверяю целиком. Да, в домашнем матче с армянами допустил ляп. Но мы разобрали этот эпизод, сделали вывод и забыли.

Сейчас мы в такой ситуации, что отступать некуда. В Борисове нужно выходить и играть», – сказал Щербицкий.

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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал минимальное поражение от пражской «Славии» (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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