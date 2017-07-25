Станислав Драгун: «Все же надеемся, что в Борисове нащупаем слабые места «Славии» и сможем ими воспользоваться, а заодно покажем яркий футбол»

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал поражение от пражской «Славии» (0:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Очень тяжелая игра. Если быть до конца объективным, то уже хорошо, что она закончилась с таким счетом. Потому что этот результат оставляет нам шансы побороться за путевку в лигочемпионский раунд плей-офф. А так нам было очень трудно, но ребята – молодцы уже хотя бы за то, что не дрогнули и выстояли. Но все это не будет иметь никакого значения, если в Борисове мы сыграем плохо. Надо очень тщательно готовиться. Чтобы решить задачу, необходимо показать свой лучший футбол.

– Соперник впечатлил?

– «Славия» – сильная команда. К тому же она получила такую поддержку трибун, что сложно передать словами. Впрочем, было изначально понятно, что болельщики с первых минут погонят хозяев вперед. Наш план состоял в том, чтобы выстоять на стартовом отрезке, а когда пыл соперника угаснет, навязать ему свою игру. Но все наши старания рухнули после удаления и пенальти. Мне сложно судить, в какой мере адекватным было решение судьи в том эпизоде. Более того, мне поначалу показалось, что игрок «Славии» находился в офсайде.

Впрочем, какой смысл сейчас махать руками: мы остались вдесятером, вдобавок к значительному числу травмированных ребят потеряли еще одного. Из-за того, что больше часа играли в меньшинстве, сложно объективно оценить нынешнее состояние чешского чемпиона. Очевидно одно: его футболисты индивидуально очень сильны. И все же надеемся, что в Борисове нащупаем слабые места соперника и сможем ими воспользоваться, а заодно покажем яркий футбол.

– Какой отпечаток на ход игры наложило отсутствие трех ведущих защитников?

– Существенный. Но сейчас хочется говорить в первую очередь о тех, кто в Праге вышел в составе. Все ребята молодцы. Понятно, что кто-то из-за травм партнеров получил шанс. Но все они проявили себя с лучшей стороны.

– За счет чего можно добиться нужного результата через неделю?

– Прежде всего за счет характера. Соперник, конечно, мощный, мобильный. Но у нас иного выхода нет, кроме как дома проявить волю к победе, агрессию. Надеемся, подоспеют к ответной игре ребята, которые сейчас по состоянию здоровья не могли играть. Ну и рассчитываем на поддержку болельщиков. Вместе у нас должно получиться! – сказал Драгун.

Ответный матч БАТЭ – «Славия» пройдет 2 августа.