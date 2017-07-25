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Клинкхаммер вошел в состав сборной Канады на турнир в Сочи

26.07.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Канады объявила состав команды, который примет участие в предсезонном турнире в Сочи.

Турнир пройдет с 5 по 9 августа.

Вместе с командой Канады на турнире сыграют олимпийская сборная России, СКА, магнитогорский «Металлург», «Куньлунь» и «Сочи».

Сборная Канады:

Вратари: Джастин Питерс («Динамо» Рига), Кевин Пулин;

Защитники: Карл Столлери, («Динамо» Рига), Джонатан Сигалет («Фрелунда»), Мэт Робинсон (ЦСКА), Максим Норо («Берн»), Патрик Макнил («Ингольштадт»), Джефф Кинрэйд («Куньлунь»), Чей Геноуэй («Лада»);

Нападающие: Линден Вей («Барыс»), Максим Тэлбот, Брэндон Козун (оба – «Локомотив»), Мейсон Рэймонд, Эндрю Эббетт (оба – «Берн»), Даниэль Пайе («Брюнес»), Эрик О′Делл («Сочи»), Брэндон Макмиллан («Динамо» Рига), Бен Максвелл («Спартак»), Роб Клинкхаммер («Динамо» Минск), Бад Холлоуэй («Шеллефтео»), Кевин Кларк («Брюнас»), Брэндон Бак («Ингольштадт»), Жильбер Брюле («Нефтехимик»), Джастин Азеведо («Ак Барс»).

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Канады объявила состав команды, который примет участие в предсезонном турнире в Сочи.

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