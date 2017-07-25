Как стало известно Tribuna.com, белорусский полузащитник Антон Путило может перейти в минское «Торпедо».

В ближайшее время 30-летнего хавбека могут заявить на чемпионат.

Ранее сообщалось, что футболист с мая тренировался со столичным клубом.

Напомним, последним клубом хавбека был турецкий «Газиантепспор», за который полузащитник в сезоне-2016/17 провел 13 матчей.