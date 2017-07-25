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Путило может перейти в минское «Торпедо»
26.07.2017 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, белорусский полузащитник Антон Путило может перейти в минское «Торпедо».
В ближайшее время 30-летнего хавбека могут заявить на чемпионат.
Ранее сообщалось, что футболист с мая
Напомним, последним клубом хавбека был турецкий «Газиантепспор», за который полузащитник в сезоне-2016/17 провел 13 матчей.
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский полузащитник Антон Путило может перейти в минское «Торпедо».
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