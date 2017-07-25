Плавание. Чемпионат мира. Герасименя вышла в полуфинал 50-метровки на спине со 2-м результатом, Цуркин выбыл

Сегодня прошла утренняя квалификационная сессия по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Квалификация

Утренняя сессия

Женщины

50 м, спина

Александра Герасименя прошла в полуфинал со 2-м временем (27,65). Лучшее время у китаянки Фу Юаньхуэй (27,21). Полуфинальный заплыв состоится сегодня вечером.

Мужчины

100 м, вольный стиль

Евгений Цуркин показал 42-е время (49,82) и завершил выступления. Быстрейшим был австралиец Кэмерон Макэвой (47,97).