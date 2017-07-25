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Александр Лесун: «Да, думаем над вопросом возвращения в Беларусь. Но это скользкий вопрос»

26.07.2017 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийский чемпион по пятиборью в составе сборной России Александр Лесун рассказал о том, что размышляет по поводу возвращения в Беларусь.

«Я рад, что так все произошло. Потому что на тот момент, если бы я остался здесь, то я был бы никем.

Сейчас ситуация в белорусском пятиборье кардинально поменялась. Очень большой потенциал у белорусской сборной. С бюджетом, руководством и молодым поколением. Нужно все вместе суметь собрать и все получится.

Есть ли размышления на тему возвращения? Думаем над этим вопросом. Этот вопрос очень скользкий.

– Все-таки размышляете?

– Конечно. Размышляю, – сказал Лесун в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

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Олимпийский чемпион по пятиборью в составе сборной России Александр Лесун рассказал о том, что размышляет по поводу возвращения в Беларусь.

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