Юрий Курбыко: «Скажу честно, по фамилиям не очень хорошо знаю нынешнюю команду, но выделю Нойока»

Бывший вратарь минского «Динамо», зампредседателя АБФФ Юрий Курбыко поделился мнением о нынешней игре столичного клуба и выступлением в Лиге Европы.

– Минчане выиграли у «Работнички» со счетом 3:0. Конечно, мне это понравилось! Причем моментами «Динамо» показывало действительно хороший, яркий футбол. Хотя стоит упомянуть и то, что порой у команды возникали проблемы в обороне. Тренерам клуба необходимо обратить на это внимание в преддверии следующих поединков в рамках Лиги Европы. К слову, я смотрел встречу «Динамо» с «Работничками» в компании Сергея Гоцманова и Антона Василевского, и им игра минчан также пришлась по душе. По самоотдаче к футболистам нашей команды нет никаких вопросов. Было видно, что столичная дружина заряжена исключительно на победу.

– Как считаете, кто сейчас является лидером в «Динамо»?

– Скажу вам честно, по фамилиям не очень хорошо знаю нынешнюю команду. Но, конечно, я выделю Нойока. Его настрой на игру мне понравился, а гол, который он забил, получился действительно очень красивым. Наверное, все-таки не зря именно сейчас Александр является капитаном «Динамо».

– В воскресенье «Динамо» потерпело поражение от «Днепра» в Кубке Беларуси. Это тревожный звоночек в преддверии дуэли с кипрским АЕКом в Лиге Европы?

– К сожалению, не видел той игры. Но, как правило, поражение накануне важного матча мобилизирует команду. Будем надеяться, что эта осечка пойдёт «Динамо» только на пользу.

– На ваш взгляд, можно ли назвать «бело-голубых» фаворитами дуэли с кипрской дружиной?

– Перед каждым матчем две команды имеют равные шансы на победу. Как говорится, есть футбольное поле и мяч, а остальное покажет только игра. Поэтому сейчас я бы не стал никого выделять. Мне просто хочется пожелать минскому «Динамо» одержать победу. А ещё хочу обратиться к болельщикам команды: Поддерживайте её и верьте в успех до конца!»

– Видна ли в игре «Динамо» тренерская рука Сергея Гуренко?

– Нужно понимать, что он принял команду уже по ходу сезона. С того момента прошло не так уж и много времени, поэтому отвечать на этот вопрос еще рано. Давайте пожелаем молодому тренеру удачи! Мне бы очень хотелось, чтобы на поприще наставника Сергей добился не меньших успехов, чем во времена своей славной игровой карьеры, – сказал Курбыко.