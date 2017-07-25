Стайки проводят рандори

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Сразу же после завершения Европейского кубка по дзюдо, который прошел в Минске, практически все его участники остались в Беларуси. Они переехали в Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".

Как рассказал Sputnik генеральный директор центра Александр Барауля, некоторым даже пришлось отказать: разместить всех желающих нет возможности — общежитие и гостиницы переполнены.

Повышенный интерес к рандори у дзюдоистов неслучаен: они сейчас напряженно готовятся к чемпионату мира, который с 28 августа по 3 сентября пройдет в Будапеште.

Дополнительные спарринги с будущими соперниками — это как разведка, нащупывание сильных и слабых мест, да и просто хорошая возможность держать себя в тонусе. Всех секретов не узнаешь, но как говорит наш великий борец Александр Васильевич Медведь, "дубы растут среди дубов". Сильные становятся сильнее, если не играют в поддавки, а тренируются с сильнейшими. В этом главный смысл рандори.



© Sputnik / Владимир Нестерович У дзюдоистов травмы нередкость, но они умеют терпеть

До обеда каждый спортсмен проводит 8 схваток, после обеда — еще 6 по 5 минут каждая. Буквально сразу же тренеры разбирают ошибки своих подопечных, подсказывают, советуют.

Обладательница бронзовой награды чемпионата мира 2015 года и золотой медали European judo open-2017 белорусская дзюдоистка Дарья Скрыпник, говорит, что международные тренировочные лагеря позволяют проверить свои возможности на фоне разной нагрузки.



© Sputnik / Владимир Нестерович Белорусская дзюдоистка Дарья Скрыпник считает, что рандори – это не легкая тренировка, а тяжелая работа

"Здесь нужно работать если не в полную силу, то близко к этому. Соперники как правило не жалеют друг друга. Лидер нашей команды Дмитрий Шершань на подобном рандори в Японии сломал два ребра. Надеемся, что к чемпионату мира Дима полностью восстановится. Мы с нетерпением ждем его возвращения",- сказала Скрыпник.

В "Стайках" сейчас собралось немало лидеров мирового дзюдо. Номер один среди них — чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро чех Лукаш Крпалек, выступающий в весовой категории до 100 килограммов. На общем фоне он выделяется не только ростом под 2 метра, но и тем, что надпись фамилии и страны на кимоно выполнена с позолотой. Чтоб видели и знали — на татами чемпион Олимпиады!



© Sputnik / Владимир Нестерович Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро чех Лукаш Крпалек

В рандори участвует и вся национальная команда Беларуси по самбо. Правила этих видов борьбы отличаются, но главный тренер Вячеслав Кот считает, что спарринги с сильнейшими дзюдоистами для его подопечных могут быть весьма полезны. Главное, чтобы обошлось без травм.

Как рассказал председатель Белорусской федерации дзюдо Павел Ясеновский, большое представительство иностранных команд во время рандори лестно для белорусского дзюдо.



© Sputnik / Владимир Нестерович Председатель Белорусской федерации дзюдо Павел Ясеновский – мастер спорта международного класса

"Это еще раз подчеркивает, что у нас созданы хорошие условия для проведения учебно-тренировочного процесса, в "Стайках" работает профессиональная команда, наши гости получают прекрасную возможность качественно подготовиться к предстоящему чемпионату мира",- подчеркнул председатель федерации.