«Динамо» в Бресте организует встречу с известным писателем Дуги Брисмсоном

Английский писатель и сценарист, автор множества культовых книг о футбольных фанатах Дуги Бримсон 28 июля проведет встречу с брестчанами в официальном фан-шопе «Динамо-Брест».

«Начало в 15:00. Вход свободный.

Адрес фан-шопа: ул. Советская, 68, торговый центр «Атис-Холл» (второй этаж).

В рамках мероприятия, которое пройдет в формате интервью, 57-летний англичанин ответит на вопросы всех пришедших, после чего состоится автограф-сессия.

Дуги Брисмсон родился в 1959 году в графстве Хартфордшир. Cтал известен благодаря исследованиям феномена футбольного хулиганизма.

Книги Бримсона «Куда бы ми не ехали», «Англия, моя Англия», «Столичное возмездие» и «Дни дерби» приобрели культовый статус в среде футбольных фанатов по всему миру.

Также он написал сценарий одного из самых известных фильмов о фанатах – «Хулиганы зеленой улицы», который вышел в прокат в 2005 году.

Помимо писательской деятельности, Бримсон является советником рабочей группы британского правительства по вопросам футбольных беспорядков, а также группы в Еврокомиссии, занимающейся вопросами футбола», – сообщает пресс-служба «Динамо».



