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Сергей Сафарьян: «Слова Кондратьева про «сбродную»? Уважаю Георгия Петровича, поэтому комментировать его выражение не буду»
26.07.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян во время брифинга прокомментировал в том числе тот факт, что главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев назвал сборную клубов «сбродной».
– Кондратьев назвал сборную клубов сбродной...
– Уважаю Георгия Петровича, поэтому комментировать его выражение не буду. Одна ремарка: в составе «Немана» на поле было трех игроков, которые участвовали в «Кубке короля». Так что соотношение игроков-сборников на поле было одинаковым. Так что упоминание команды Криушенко в данном случае не особенно справедливо, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Слова Кондратьева про «сбродную»? Уважаю Георгия Петровича, поэтому комментировать его выражение не буду»
Первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян во время брифинга прокомментировал в том числе тот факт, что главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев назвал...
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