Сергей Сафарьян: «Слова Кондратьева про «сбродную»? Уважаю Георгия Петровича, поэтому комментировать его выражение не буду»

Первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян во время брифинга прокомментировал в том числе тот факт, что главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев назвал сборную клубов «сбродной».

– Кондратьев назвал сборную клубов сбродной...

– Уважаю Георгия Петровича, поэтому комментировать его выражение не буду. Одна ремарка: в составе «Немана» на поле было трех игроков, которые участвовали в «Кубке короля». Так что соотношение игроков-сборников на поле было одинаковым. Так что упоминание команды Криушенко в данном случае не особенно справедливо, – сказал Сафарьян.

Георгий Кондратьев: «Не совсем были готовы к игре. 4 человека уезжало в сборную, или сбродную. Как ее еще назвать»