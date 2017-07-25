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Сергей Сафарьян: «Слова Кондратьева про «сбродную»? Уважаю Георгия Петровича, поэтому комментировать его выражение не буду»

26.07.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян во время брифинга прокомментировал в том числе тот факт, что главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев назвал сборную клубов «сбродной».

– Кондратьев назвал сборную клубов сбродной...

– Уважаю Георгия Петровича, поэтому комментировать его выражение не буду. Одна ремарка: в составе «Немана» на поле было трех игроков, которые участвовали в «Кубке короля». Так что соотношение игроков-сборников на поле было одинаковым. Так что упоминание команды Криушенко в данном случае не особенно справедливо, – сказал Сафарьян.

Георгий Кондратьев: «Не совсем были готовы к игре. 4 человека уезжало в сборную, или сбродную. Как ее еще назвать»

 
Теги: Минск
 
 
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Первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян во время брифинга прокомментировал в том числе тот факт, что главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев назвал...

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