Сергей Сафарьян: «Китайская сторона построит Национальный стадион в дар нашей стране»

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о помощи Китая в строительстве Национального футбольного стадиона в Минске.

– Какое участие АБФФ будет принимать в строительстве Национального стадиона?

– У нас было два процента в обществе, которое было создано для строительства стадиона. Но концепция его строительства уже неоднократно изменялась. Принято решенеи во время переговоров Лукашенко и председателя КНР о том, что китайская сторона построит Национальный стадион в дар нашей республике. Но это непростой вопрос. Специалистам нужно решить технические моменты. Группа китайских специалистов в ближайшее время изучит это все и приступит к строительству. Вряд ли АБФФ будет принимать в нем участие. Но нам будут задавать вопросы по категорийности стадиона и требованиям со стороны УЕФА и ФИФА. Наше участие пока будет ограничиваться консультациями, – сказал Сафарьян в ходе брифинга.