ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джокович завершил сезон из-за травмы

26.07.2017 16:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

12-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович сообщил, что в этом году больше не будет выступать из-за травмы локтя, ранее в этом месяце вынудившей его сняться с «Уимблдона».

30-летний серб рассказал, что травма, беспокоящая его последние полтора года, обострилась в последние месяцы и теперь требует в первую очередь покоя. После консультаций с многочисленными специалистами он решил взять перерыв, чтобы создать оптимальные условия для восстановительного процесса. По его словам, около двух месяцев он не будет тренироваться на корте, а заниматься только физподготовкой.

Также Джокович заявил, что Андре Агасси, с которым он начал работать этим летом, останется в его команде в сезоне-2018, когда он планирует вернуться на корт.

Наконец, экс-лидер мирового рейтинга сообщил, что он и его жена Елена ожидают рождение второго ребенка «через месяц-полтора».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович сообщил, что в этом году больше не будет выступать из-за травмы локтя, ранее в этом месяце вынудившей его...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Китайская сторона построит Национальный стадион в дар нашей стране»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика