Георгий Кондратьев: «Слова про сбродную? Мне плевать – обиделся кто-то или нет. Я что, неправду сказал?»

Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал свою фразу о «сбродной» , сказанную после матча 1/8 финала Кубка Беларуси против «Немана» (0:1).

- Никто из ваших коллег по тренерскому цеху не обиделся на слова про «сбродную»?

– Мне плевать – обиделся кто-то или нет. Я что, неправду сказал? Это их проблемы, пусть обижаются. Мне-то что? Они уже как-то забрали у меня Валерия Громыко на товарищеский матч молодежной сборной с Россией, когда проиграли 0:7. Он потом два месяца восстанавливался. Сейчас четверых забрали в Таиланд, вернулись они оттуда разобранные. А у меня всего чуть ли ни 10 человек. Я что, должен был после этого их похвалить? Это я виноват, потому что их отпустил. Если мне звонят коллеги и просят, я иду навстречу.

- А что побудило на такое сравнение? Кто-то может подумать, что это старые обиды на сборную, федерацию.

– Никаких обид у меня нет. Если только на себя. Из-за своей доброты сам страдаю, потому что хочу людям помочь. Когда я просил мне помочь, мне показали одну штуку из трех пальцев. И уже не один раз.

- Что вы имеете в виду? Когда вы были тренером сборную?

– И когда в сборной был. И сейчас, когда была игра с «Торпедо-БелАЗ», не отпустили сборников.

- «Сбродная» – это в большей мере касается команды, которая ездила в Таиланд?

– Это просто пришло на ум, как рифма, кого-то лично не имел в виду, – сказал Кондратьев.

Сергей Сафарьян: «Слова Кондратьева про «сбродную»? Уважаю Георгия Петровича, поэтому комментировать его выражение не буду»