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Футбольному каналу отказано в выдаче лицензии СМИ
26.07.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, что футбольный канал в Беларуси вряд ли появится в ближайшее время.
- Что там с ТВ-каналом? Закуплено ли оборудование? Есть ли решение администрации президента? Есть ли шансы на тестовое вещание в этом году?
– Нет, этот проект буксует, он в работу не пошел. Оборудование не закупалось, никаких переговоров по поставке не велось. Заключение тех органов, от которых зависит принятие решение о выдаче лицензии СМИ, принято отрицательное. Поэтому вряд ли в ближайшее время будет канал. Мы воспользовались, наверное, последней возможностью для его запуска. Мяч не на нашей стороне. Мы повлиять на эту ситуацию не можем. Теперь мы более плотно займемся изменением формата интернет-трансляций, – сказал Сафарьян.
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, что футбольный канал в Беларуси вряд ли появится в ближайшее время.
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