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Сергей Сафарьян: «Дело о договорных матчах? Как только этот вопрос будет рассмотрен Лукашенко, суд состоится»

26.07.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том ,когда состоится суд по делу о договорных матчах.

- Что с делом по договорнякам? Списки причастных есть, но будут ли их судить?

– Наверняка будут, хотя говорить об этом наверняка я не имею права. Следствие завершено, но некоторые подозреваемые воспользовались своим правом просить о помиловании. Этот процесс занимает шесть – восемь месяцев. Президентом еще этот вопрос не рассмотрен. Как только он будет рассмотрен главой государства, суд состоится, – сказал Сафарьян.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том ,когда состоится суд по делу о договорных матчах.

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