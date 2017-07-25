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Federbet сообщила о «странном» поединке 1/8 финала Кубка Беларуси «Нафтан» – «Крумкачы»

26.07.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о «странном» поединке 1/8 финала Кубка Беларуси «Нафтан» – «Крумкачы» (1:2).

Сообщается, что при счете 1:1 было зафиксировано движение котировок на ставку «больше 2,5» (в матче будет забито более 2 мячей – прим.).

Букмекеры заподозрили, что матч может быть нечестным.

Отметим, что «Нафтан» сравнял счет на 73-й минуте. На 84-й минуте «Крумкачы» не реализовали пенальти, а победный мяч был забит на 90+1 минуте.

Победный гол Богунова в дополнительное время.

 
 
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Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о «странном» поединке 1/8 финала Кубка Беларуси «Нафтан» – «Крумкачы»...

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