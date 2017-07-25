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«Беларусь 5» в прямом эфире покажет оба матча Лиги Европы с участием минского «Динамо»
26.07.2017 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
По словам директора телеканала «Беларусь 5» Павла Булацкого достигнута договоренность о показе обоих матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между минским «Динамо» и кипрским АЕКом.
«Игру из Ларнаки покажем 27 июля в прямом эфире начало в 19:55, а 3 августа домашний матч минских динамовцев — в 17:55. Желаем нашим клубам достойно выступить на международной арене и привезти в Беларусь европейскую футбольную осень», — сказал Павел Булацкий.
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По словам директора телеканала «Беларусь 5» Павла Булацкого достигнута договоренность о показе обоих матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между...
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