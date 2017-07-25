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Владимир Бережков: «Судьба «Сетанты Беларусь» в руках президента, его ближайшего окружения. Боюсь навредить комментариями»
26.07.2017 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владимир Бережков, в последние месяцы занимавшийся вопросами продвижения проекта по запуску нового футбольного канала на белорусском ТВ, основными учредителями которого выступили АБФФ и ЗАО «Белсетанта», прокомментировал высказывание Сергея Сафарьяна. Напомним, зампред федерации футбола заявил, что
«Вопрос еще не решен. Как вы знаете из публичной сферы, судьба «Сетанты Беларусь» в руках президента и его ближайшего окружения. Боюсь своими комментариями навредить процессу, поэтому пока промолчу. Скажу лишь, что руководство АБФФ в реальной обстановке прилагает все возможные усилия», — рассказал Бережков.
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Владимир Бережков: «Судьба «Сетанты Беларусь» в руках президента, его ближайшего окружения. Боюсь навредить комментариями»
Владимир Бережков, в последние месяцы занимавшийся вопросами продвижения проекта по запуску нового футбольного канала на белорусском ТВ, основными учредителями...
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