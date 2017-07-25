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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя вышла в финал на дистанции 50 м на спине

26.07.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Будапеште на чемпионате мира по плаванию сегодня проходят предварительные заплывы.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Квалификация

Женщины

50 м, спина

Белорусска Александра Герасименя прошла в финал, показав 7-е время.

1. Этьен Медейрос (Бразилия) – 27,18
2. Янху Фу (Китай) – 27,19
3. Кэтлин Бэкер (США) – 27,48
7. Александра Герасименя (Беларусь) – 27,54

 

 
 
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В Будапеште на чемпионате мира по плаванию сегодня проходят предварительные заплывы.

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