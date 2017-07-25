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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя вышла в финал на дистанции 50 м на спине
26.07.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Будапеште на чемпионате мира по плаванию сегодня проходят предварительные заплывы.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Квалификация
Женщины
50 м, спина
Белорусска Александра Герасименя прошла в финал, показав 7-е время.
1. Этьен Медейрос (Бразилия) – 27,18
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В Будапеште на чемпионате мира по плаванию сегодня проходят предварительные заплывы.
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