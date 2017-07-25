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Сергей Сафарьян: «Футбол не является медалеемким видом спорта, а мест в училище занимает много. Поэтому руководителям мы портим показатели»

26.07.2017 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян в эфире АБФФ-ТВ рассказал о том, что создание Академий футбола в областях не планируется.

- Планируется ли создание Академий футбола в областях?

– Мы обращались с такой инициативой на совещание региональных руководителей училищ олимпийского резерва, которое проводил министр спорта Шамко. Но, к сожалению, нашу инициативу не поддержали в силу того, что футбол не является медалеемким видом спорта, а мест в училище занимает много. Поэтому руководителям мы портим показатели, – сказал Сафарьян.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян в эфире АБФФ-ТВ рассказал о том, что создание Академий футбола в областях не планируется.

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