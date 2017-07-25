|
Сергей Сафарьян: «Футбол не является медалеемким видом спорта, а мест в училище занимает много. Поэтому руководителям мы портим показатели»
26.07.2017 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян в
- Планируется ли создание Академий футбола в областях?
– Мы обращались с такой инициативой на совещание региональных руководителей училищ олимпийского резерва, которое проводил министр спорта Шамко. Но, к сожалению, нашу инициативу не поддержали в силу того, что футбол не является медалеемким видом спорта, а мест в училище занимает много. Поэтому руководителям мы портим показатели, – сказал Сафарьян.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Сафарьян: «Футбол не является медалеемким видом спорта, а мест в училище занимает много. Поэтому руководителям мы портим показатели»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян в эфире АБФФ-ТВ рассказал о том, что создание Академий футбола в областях не планируется.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии