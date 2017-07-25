Герасименя вышла в финал ЧМ по водным видам в 50-метровке на спине

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Белоруска Александра Герасименя вышла в финал Чемпионата мира по водным видам спорта на 50-метровой дистанции на спине.



© AFP/ CHRISTOPHE SIMON Пловец Адам Пити установил второй мировой рекорд за сутки

"Золотая рыбка", как ее с любовью называют белорусские спортивные фанаты, показала результат 27,54 секунды, что стало третьим временем в ее заплыве и седьмое по итогам полуфиналов.

Полуфинал также ждет еще одного белоруса — Илью Шимановича. В минувший вторник он обновил национальный рекорд, проплыв 50-метровку брассом за 26,90 секунды.

ЧМ по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля и включает в себя восемь видов, в частности плавание, плавание на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло.