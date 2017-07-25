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Герасименя вышла в финал ЧМ по водным видам в 50-метровке на спине
26.07.2017 19:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Белоруска Александра Герасименя вышла в финал Чемпионата мира по водным видам спорта на 50-метровой дистанции на спине.
© AFP/ CHRISTOPHE SIMON
"Золотая рыбка", как ее с любовью называют белорусские спортивные фанаты, показала результат 27,54 секунды, что стало третьим временем в ее заплыве и седьмое по итогам полуфиналов.
Полуфинал также ждет еще одного белоруса — Илью Шимановича. В минувший вторник он обновил национальный рекорд, проплыв 50-метровку брассом за 26,90 секунды.
ЧМ по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля и включает в себя восемь видов, в частности плавание, плавание на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло.
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Белоруска показала третье время в своем заплыве и седьмое по результатам двух полуфиналов.
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