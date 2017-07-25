Новак Джокович больше не выйдет на корт в этом году

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович объявил о досрочном завершении сезона, сообщается на официальном сайте теннисиста .



© REUTERS Toby Melville Азаренко и Саснович сыграют в основной сетке US Open

Джокович 12 июля не смог доиграть четвертьфинальный матч Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом из-за травмы локтя.

"На протяжении года меня беспокоила травма локтя, и я решил взять паузу и не играть на турнирах до конца 2017 года. Уимблдон был самым тяжелым для меня за последнее время. Я чувствовал боль, и она только усиливалась. Врачи согласились, что мне нужен отдых и время на восстановление", — пояснил Джокович на своей странице в Facebook .

По словам теннисиста, он пропустит US Open-2017, который пройдет с 28 августа по 10 сентября. Кроме того, Джокович не сможет принять участие в итоговом турнире АТР, который пройдет в Лондоне.

Спортсмен признался, что это решение далось ему нелегко. "Но я пытаюсь взглянуть на это с позитивной стороны. Я хочу еще долго играть в теннис", — сказал 30-летний Джокович.

Сербский теннисист пояснил, что во время перерыва будет проводить время с семьей, а также попробует различные методы восстановления после травмы.

Вместе с тем, Джокович сообщил, что американец Андре Агасси, ставший тренером серба в мае этого года, продолжит работать с ним в следующем году и поможет во время восстановления. "Он поддерживает мое решение взять паузу, остается моим главным тренером. Андре поможет мне набрать форму", — сказал теннисист.

По состоянию на 24 июля Джокович занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) четвертое место, а в Чемпионской гонке ATP серб идет седьмым.

В этом сезоне он провел 40 матчей (32 победы, 8 поражений) и выиграл два турнира ATP. Джокович является 12-кратным победителем турниров серии Большого шлема, бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года.