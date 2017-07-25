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Плавание. Чемпионат мира. Пеллегрини, ле Кло, Пити одержали победы, Шиманович – 8-й

26.07.2017 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят финальные заплывы.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

200 м, вольный стиль

1. Федерика Пеллегрини (Италия) – 1.54,73
2. Кэтлин Ледеки (США) – 1.55,18
2. Эмма Маккеон (Австралия) – 1.55,18

Мужчины

200 м, баттерфляй

1. Чад ле Кло (ЮАР) – 1.53,33
2. Ласло Чех (Венгрия) – 1.53,72
3. Даия Сето (Япония) – 1.54,21

50 м, брасс

1. Адам Пити (Великобритания) – 25,99
2. Жоао Гомес (Бразилия) – 26,52
3. Кэмерон ван дер Бург (ЮАР) – 26,60...
8. Илья Шиманович (Беларусь) – 27,27

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

 
 
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Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят финальные заплывы.

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