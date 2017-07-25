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Плавание. Чемпионат мира. Пеллегрини, ле Кло, Пити одержали победы, Шиманович – 8-й
26.07.2017 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят финальные заплывы.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
200 м, вольный стиль
1. Федерика Пеллегрини (Италия) – 1.54,73
Мужчины
200 м, баттерфляй
1. Чад ле Кло (ЮАР) – 1.53,33
50 м, брасс
1. Адам Пити (Великобритания) – 25,99
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят финальные заплывы.
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