Главный тренер АЕКа: «Уровень минского «Динамо», несомненно, выше, чем уровень «Корк Сити». Но мы хотим пройти в следующий раунд»

Главный тренер АЕКа Иманоль Идьякес поделился ожиданиями от матча против минского «Динамо».

«В каждой игре мы играем на победу. В прошлом раунде мы встречались с командой, которая была в хорошей форме. Теперь будем встречаться командой, которая играет в другом стиле. Уровень минского «Динамо», несомненно, выше, чем уровень «Корк Сити». Но мы хотим пройти в следующий раунд.

Важно хорошо провести домашний матч, надеюсь на такую же атмосферу на стадионе, как во время игры против «Корк Сити».

Мы стали ближе к группе ЛЕ в этом году. Нам нужно играть лучше, чем соперник, вот и все», – сказал Идьякес.