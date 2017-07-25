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Сергей Сафарьян: «Оценки потенциала «Славии» завышены. Пражский клуб – сродни брестскому «Динамо»: много игроков набрали»

26.07.2017 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян в эфире АБФФ-ТВ поделился мнением о выступлении белорусских клубов в еврокубках.

«Конечно, нельзя назвать удовлетворительным выступление «Шахтера». Неприятно неожиданное и незаслуженное, на мой взгляд. Не хочу комментировать, был ли гол в ответном матче. Нельзя было доводить до такой ситуации. Принято кадровое решение – это дело клуба. Но оценка обидно неудовлетворительная.

Брестскому «Динамо» достался непростой клуб. Было видно в обоих матчах, что подбор игроков «Альтаха» выше. Брестчанам не хватило времени наиграть команду. Если бы в таком составе команда сыграла полтора сезона, результат был бы другим. Поражение «Альтаху» в целом логичное.

Две команды продолжают путь. Надеюсь, БАТЭ отыграет пропущенный в Праге мяч. Соглашусь с Виталием Трубило, который считает, что оценки потенциала «Славии» были завышены. Пражский клуб – сродни брестскому «Динамо»: много игроков набрали. Конечно, удаление сломало игру. В Борисове должна быть другая игра и другое построение. Надеюсь, БАТЭ отыграется и пройдет дальше. Желаю также преодолеть свой барьер минскому «Динамо» – думаю, у них для этого есть возможности», – сказал Сафарьян.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян в эфире АБФФ-ТВ поделился мнением о выступлении белорусских клубов в еврокубках.

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