Марек Зуб: «Слабые стороны «Астаны» — вратарь Мокин и играющий на правом фланге обороны Шитов»

Экс-главный тренер юрмальского «Спартака», а ныне трене солигорского «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о сильных и слабых сторонах «Астаны».

«Астана» имеет также и слабые стороны. Это вратарь Александр Мокин и играющий на правом фланге обороны Игорь Шитов. Центр поля также не слишком хорошо выглядит. Прежде всего потому, что не сыгран. К команде недавно присоединился Ласло Кляйнхайслер, который еще не понимает своих коллег. В этом «Астана» напоминает «Легию», коллектив также находится в процессе выстраивания, — сказал Зуб.