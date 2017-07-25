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Марек Зуб: «Слабые стороны «Астаны» — вратарь Мокин и играющий на правом фланге обороны Шитов»

26.07.2017 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-главный тренер юрмальского «Спартака», а ныне трене солигорского «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о сильных и слабых сторонах «Астаны».

«Астана» имеет также и слабые стороны. Это вратарь Александр Мокин и играющий на правом фланге обороны Игорь Шитов. Центр поля также не слишком хорошо выглядит. Прежде всего потому, что не сыгран. К команде недавно присоединился Ласло Кляйнхайслер, который еще не понимает своих коллег. В этом «Астана» напоминает «Легию», коллектив также находится в процессе выстраивания, — сказал Зуб.

 
 
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Экс-главный тренер юрмальского «Спартака», а ныне трене солигорского «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о сильных и слабых сторонах «Астаны».

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