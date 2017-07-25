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3 клуба НХЛ проявляют интерес к Зарипову

26.07.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Данис Зарипов может продолжить карьеру в НХЛ.

По информации «Чемпионата», заинтересованность в услугах Зарипова проявляют три клуба лиги.

Ранее 36-летний игрок был дисквалифицирован ИИХФ на два года за допинг. Но юрисдикция Международной федерации хоккея не распространяется на НХЛ.

Зарипов является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах.

 

 
 
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Нападающий Данис Зарипов может продолжить карьеру в НХЛ.

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