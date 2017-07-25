Горди Дуайер: «В минском «Динамо» достаточно много хороших мастеров, которые имеют опыт игры на высоком уровне»

Главный тренер минского «Динамо» Дуайер Горди подвел итоги первого матча своей команды на «Кубке Минска» против одноклубников из Москвы (3:6).

– Этот матч был для нас первым после выхода из отпуска. Мы хорошо начали, умело пользовались шайбой. Во втором периоде здорово действовал уже соперник. Москвичи вышли и показали настоящую игру, здорово создавали моменты. Было ощущение, что на их фоне мы подсели. В нашей игре были и плохие моменты, и хорошие. Например, хочется отметить игру молодых игроков. Достойная игра в большинстве. В общем, есть моменты, над которыми будем работать. Думаю, к старту сезона мы продвинемся и будем показывать хороший результат.

От игры с москвичами возьмем только позитив. В четверг нас ждет серьезный оппонент. Есть моменты, на которые нужно обратить внимание. Например, подтянуть командную игру.

- Насколько существенны будут изменения в составе на матч с «Юностью»? Особенно интересует вратарский вопрос.

– Конечно, у нас будут изменения. Мы их обсудим с тренерским штабом прямо после пресс-конференции. Определенно дадим молодым игрокам проявить себя. Также в воротах будет другой голкипер. Через неделю к нам присоединится Юнас Энрот — наш номер один. Для Михаила Карнаухова и Степы Горячевских этот турнир — хороший шанс проявить себя.

- Как проявил себя Карнаухов?

– Он провел достаточно хороший матч. Московское «Динамо» заставило его постараться, сделать несколько потрясных сэйвов. В межсезонных турнирах вратари могут допускать ошибки, но не стоит их винить. Михаил здорово сыграл.

- Календарь наверняка составляли хозяева — «Юность». Не выглядит ли он маленькой хитростью с их стороны? У «Динамо» матч в среду вечером, в четверг днем...

– Когда ты являешься хозяином турнира, можешь составить такой календарь, какой хочешь. Очевидно, что в первом матче на турнире «Юность» покажет свой лучший хоккей. Мы прекрасно понимаем, что матч будет большим для «Юности» — встречаются две минские команды. Но это хоккей в июле. Как бы ни было, нам следует становиться лучше и лучше.

- Из тех игроков, которые находятся на просмотре, есть такие, кто разочаровал?

– Ничего фатального не произошло. Никто меня категорично не расстроил. Те игроки, которые на пробных контрактах, заслуживают того, чтобы попробовать показать себя на уровне КХЛ. Наша цель — становиться лучше от игры к игре. И этот турнир не только для команды, но и игроков: каждый может показать себя.

- Может ли «Динамо» тем составом, которым играло с Москвой, решать большие задачи? Например, выйти в плей-офф КХЛ?

– Попадание в плей-офф — наивысший результат. Собственно, то, к чему мы стремимся. В нашей команде достаточно много хороших мастеров, которые имеют опыт игры на высоком уровне. Также хватает молодых ребят, которые только стремятся к высокому уровню. Поэтому, если бы сезон начался завтра, я бы спокойно это принял, – сказал Дуайер.