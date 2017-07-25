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Минское «Динамо» — клуб, проведший наибольшее число игр в квалификации Кубка УЕФА и Лиги Европы

26.07.2017 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» является клубом, проведшим наибольшее число матчей в квалификации Кубка УЕФА / Лиги Европы.

Минчане за всю историю турнира участвовали в 62 отборочных играх.

Лидерство в этой номинации «Динамо» делит с хорватским «Хайдуком» (62 встречи), следом идет кипрская «Омония» (60).

 
 
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Минское «Динамо» является клубом, проведшим наибольшее число матчей в квалификации Кубка УЕФА / Лиги Европы.

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