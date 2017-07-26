ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Милан» не сможет заплатить за трансферы Бонуччи и Биглии до 11 августа из-за финансовых проблем

26.07.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал, что клуб все еще не заплатил за трансферы защитника Леонардо Бонуччи и полузащитника Лукаса Биглии.

Переходы игроков официально не зарегистрированы. 

«Милан» испытывает трудности с доступом к финансовым облигациям. По словам Фассоне, клуб не сможет за трансферы до 11 августа.

Это означает, что до этой даты «Милан» не может рассчитывать на Бонуччи и Биглию в матчах. Чемпионат Италии стартует 19-20 августа, и клуб надеется, что сможет зарегистрировать игроков к этому времени.

Трансфер Бонуччи из «Ювентуса» составил 42 миллиона евро. За Биглию ​​«Милан» заплатит «Лацио» около 17 миллионов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал, что клуб все еще не заплатил за трансферы защитника Леонардо Бонуччи и полузащитника Лукаса Биглии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» — клуб, проведший наибольшее число игр в квалификации Кубка УЕФА и Лиги Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика